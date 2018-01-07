Константинопольский патриарх напомнил современным "людям-богам" о богочеловеке, которым был Христос

7 января, 2018, 21:38

Вселенский патриарх, архиепископ Константинополя Варфоломей обратился к верующим с призывом избегать эгоизма, гордости и других признаков современных "людей-богов" и вместо этого использовать те качества, которые имел Иисус Христос, которого христианство считает истинным богочеловеком

Об этом говорится в рождественском послании патриарха Варфоломея, текст которого обнародован пресс-службой.

"Тот, кто зависит от себя, ищет своей воли и самодостаточный, тот, кто ищет лишь собственного обожения и доволен самим собой, только вращается вокруг себя и своего индивидуального самолюбия – такой человек лишь видит других как подавление индивидуальной свободы", - отметил патриарх.

После этого он перечислил христианские добродетели, к выявлению которых должен стремиться каждый христианин.

"Зато свобода во Христе всегда ориентирована на своего ближнего, всегда направлена к другой, всегда говорит правду в любви. Цель верующих заключается не в том, чтобы утверждать свои права, а "следовать и выполнять права Христовы", со смирением и с благодарностью", - отметил Варфоломей.