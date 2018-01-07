Jeep Grand Cherokee на еврономерах протаранил припаркованные машины в центре Одессы

7 января, 2018, 15:55

Водитель Jeep Grand Cherokee совершил наезд на припаркованные автомобили Mazda, Toyota, Renault Logan

Авария с пострадавшими произошла в субботу, 6 декабря 2018 года, около 22:30 на Тираспольской площади, передает Думская.net.

При этом Джип двигался на скорости. От удара автомобиль Toyota отбросило на столб. В результате аварии телесные повреждения получила пассажир Jeep - ее госпитализировали.

По словам свидетелей происшествия, водитель вел себя странно и бросался на тех, кто пытался фотографировать то, что случилось.

При этом в полиции отметили, что явных признаков алкогольного опьянения у виновника аварии ДТП нет, однако следователь будет в любом случае доставлять водителя на экспертизу.

Внедорожник имел номера регистрации одной из стран ЕС.