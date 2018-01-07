Экс-президента Ирана задержали за поддержку протестов

7 января, 2018, 14:48

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад был арестован властями за якобы разжигание волнений против правительства

Об этом сообщила лондонская ежедневная газета "Al-Quds Al-Arabi" со ссылкой на "надежные источники в Тегеране", передает "The Baghdad Post".

В сообщении говорится, что Ахмадинежад во время визита в город Бушер 28 декабря сказал: "Некоторые из нынешних лидеров живут в стороне от проблем и забот людей и ничего не знают о реальности общества".

Он, вероятно, добавил, что Иран страдает от "бесхозяйственности" и правительство президента Хасана Рухани "считает, что он владеет землей и что народ является невежественным обществом".

Газета заявила, что власти теперь пытаются посадить бывшего президента под домашний арест.

Как известно, протесты охватили Иран в конце прошлого года. Сначала они были направлены против экономической политики и роста цен, затем участники акций начали выражать недовольство правительством страны и духовным руководством.

В четверг, 28 декабря, в крупнейших иранских городах началась самая многочисленная за последние годы волна протестов против военно-политической, религиозной и экономической диктатуры режима Рухани. Уже есть погибшие в результате столкновений с полицией, власти страны также ограничили доступ к социальным сетям.

Демонстрантов, большинство из которых составляет студенческая молодежь, больше всего возмущает критическое состоянии экономики, вызванное, по их мнению, вмешательством Ирана в гражданскую войну в Сирии, где Рухани совместно с Россией и ливанской "Хизбаллой" поддерживает Башара аль-Асада.

В своем новогоднем поздравлении Трамп назвал Исламскую республику Иран (ИРИ) государством-террористом №1 в мире.

3 января полиция Ирана заявила, что массовые протесты в стране подавлены.