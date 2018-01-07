Боевики используют перемирие для обустройства новых позиций, - наблюдатели

7 января, 2018, 10:39

Незаконные вооруженные формирования используют "новогоднее перемирие" для обустройства новых огневых позиций в населенных пунктах

Об этом сообщила украинская сторона Совместного центра по контролю и координации, передает пресс-центр штаба АТО.

"Боевики НЗФ ОРДО/ОРЛО продолжают использовать введенный с 23.12.2017 на время новогодних и рождественских праздников режим прекращения огня для обустройства и наращивание старых и создания новых огневых позиций", - говорится в сообщение.

"Особенно циничным является то, что возведение указанных фортификаций и размещение на них военной техники и вооружения осуществляется в пределах населенных пунктов и в непосредственной близости к жилым домам мирных граждан Украины на временно неподконтрольной правительству Украины территории", - подчеркнули в СЦКК.

Также, как указано в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ по 3 января, соответствующие нарушения со стороны боевиков обнаружены в восточной части города Кальмиусское Донецкой области. Там техника и военный объект расположены возле жилого дома.

Кроме того, зафиксировано оборудование окопов и траншей на расстоянии не более 300 метров от села Калиново-Борщеватое Луганской области и непосредственно вокруг жилого сектора села Стыла Донецкой области.