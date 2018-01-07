Боевики используют перемирие для обустройства новых позиций, - наблюдатели
Об этом сообщила украинская сторона Совместного центра по контролю и координации, передает пресс-центр штаба АТО.
"Боевики НЗФ ОРДО/ОРЛО продолжают использовать введенный с 23.12.2017 на время новогодних и рождественских праздников режим прекращения огня для обустройства и наращивание старых и создания новых огневых позиций", - говорится в сообщение.
"Особенно циничным является то, что возведение указанных фортификаций и размещение на них военной техники и вооружения осуществляется в пределах населенных пунктов и в непосредственной близости к жилым домам мирных граждан Украины на временно неподконтрольной правительству Украины территории", - подчеркнули в СЦКК.
Также, как указано в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ по 3 января, соответствующие нарушения со стороны боевиков обнаружены в восточной части города Кальмиусское Донецкой области. Там техника и военный объект расположены возле жилого дома.
Кроме того, зафиксировано оборудование окопов и траншей на расстоянии не более 300 метров от села Калиново-Борщеватое Луганской области и непосредственно вокруг жилого сектора села Стыла Донецкой области.
- Напомним, в течение суток террористы 3 раза обстреливали позиции защитников Украины.
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