Австралия страдает от 47-градусной жары
Спасатели предупреждают об опасности пожаров и полностью запретили разводить костры как в самом городе, так и вблизи него, передает BBC.
Лесные пожары - традиционное бедствие для Австралии в течение летнего сезона (в южном полушарии сейчас климатическое лето).
На юге Автралии уже произошло несколько возгораний, от которых пострадали здания.
В сентябре австралийцев предупредили об опасности предстоящего сезона пожаров из-за крайне сухой зимы.
Последний раз такая жара здесь наблюдалась в 1939 году, когда температура поднималась почти до 49 градусов.
"Эксперты считают, что нынешние высокие температуры над сушей и морем вызванные изменением климата, и погодные условия станут еще более экстремальными", - отмечается в сообщении.
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