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Австралия страдает от 47-градусной жары

Пляжи Сиднея переполнены
В австралийском городе Сидней зафиксировано самую высокую температуру за последние 79 лет - 47,3 градуса жары по шкале Цельсия

Спасатели предупреждают об опасности пожаров и полностью запретили разводить костры как в самом городе, так и вблизи него, передает BBC.

Лесные пожары - традиционное бедствие для Австралии в течение летнего сезона (в южном полушарии сейчас климатическое лето).

На юге Автралии уже произошло несколько возгораний, от которых пострадали здания.

В сентябре австралийцев предупредили об опасности предстоящего сезона пожаров из-за крайне сухой зимы.

Последний раз такая жара здесь наблюдалась в 1939 году, когда температура поднималась почти до 49 градусов.

"Эксперты считают, что нынешние высокие температуры над сушей и морем вызванные изменением климата, и погодные условия станут еще более экстремальными", - отмечается в сообщении.

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