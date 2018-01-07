2 детей отравились спиртным во время колядования на Закарпатье
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области.
"Сегодня, 7 января, в два часа ночи в полицию города Хуст поступило сообщение врача из приемного отделения Хустской районной больницы о том, что к ним доставлены двое подростков с тяжелым алкогольным отравлением", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в больницу прибыла следственно-оперативная группа. Полиция установила, что двое жителей села Драгово Хустского района в возрасте 13 лет отравились во время колядования, совмещенного с употреблением алкогольных напитков, которыми их угостили знакомые.
Состояние одного из мальчиков тяжелое, он находится в реанимации. Другой сейчас находится на лечении в детском отделении, у него врачи диагностировали средней тяжести алкогольное отравление.
Читайте также
-
-
-
-
-
28 декабря, 2017 Прощание Кличко и бой за $600 млн. Чем запомнился 2017 год в боксе