2 детей отравились спиртным во время колядования на Закарпатье

7 января, 2018, 15:16

В Закарпатской области из-за отравления алкоголем госпитализировали двух детей

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области.

"Сегодня, 7 января, в два часа ночи в полицию города Хуст поступило сообщение врача из приемного отделения Хустской районной больницы о том, что к ним доставлены двое подростков с тяжелым алкогольным отравлением", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в больницу прибыла следственно-оперативная группа. Полиция установила, что двое жителей села Драгово Хустского района в возрасте 13 лет отравились во время колядования, совмещенного с употреблением алкогольных напитков, которыми их угостили знакомые.

Состояние одного из мальчиков тяжелое, он находится в реанимации. Другой сейчас находится на лечении в детском отделении, у него врачи диагностировали средней тяжести алкогольное отравление.