Зарегистрироваться на пробное ВНО можно сразу после праздников
6 января, 2018, 11:54
Зарегистрироваться для участия в пробном внешнем независимом оценивании можно с 9 до 31 января 2018 года
Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.
Регистрация возможна на сайтах региональных центров оценивания качества образования.
В день проведения пробного тестирования каждый участник может составить тест из одного учебного предмета.
24 марта состоится тест с украинского языка и литературы, 31 марта – по истории Украины, математике, биологии, географии, физики, химии, английскому, испанскому, немецкому, французскому языках.
В УЦОКО напомнили, что участие в пробном ЗНО является платной услугой, детали о стоимости и прохождения пробного тестирования можно узнать на сайтах региональных центров оценивания качества образования.
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