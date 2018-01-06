Зарегистрироваться на пробное ВНО можно сразу после праздников

6 января, 2018, 11:54

Зарегистрироваться для участия в пробном внешнем независимом оценивании можно с 9 до 31 января 2018 года

Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.

Регистрация возможна на сайтах региональных центров оценивания качества образования.

В день проведения пробного тестирования каждый участник может составить тест из одного учебного предмета.

24 марта состоится тест с украинского языка и литературы, 31 марта – по истории Украины, математике, биологии, географии, физики, химии, английскому, испанскому, немецкому, французскому языках.

В УЦОКО напомнили, что участие в пробном ЗНО является платной услугой, детали о стоимости и прохождения пробного тестирования можно узнать на сайтах региональных центров оценивания качества образования.