Задержанный экс-"министр здравоохранения" оккупированного Крыма три года работал в больнице в Киеве, - СМИ
По словам консьержа, он с семьей жил в большой квартире на 18-м этаже новостройки и не привлекал к себе внимания - сделал ремонт и заселился вместе с женой Оксаной, сообщает ТСН.
В какую из столичных больниц он трудоустроился, следствие не разглашает. А вот Оксана Михальчевская делала киевлянам ультразвуковые исследования в медцентре, который год назад привлек большое внимание СБУ - здесь лечилась судья, за которой силовики тогда пристально следили.
Во время обыска в квартире оперативники обнаружили российские паспорта супругов и удостоверение министра здравоохранения, подписанное главарем крымских сепаратистов Сергеем Аксеновым. В прокуратуре автономии, которая работает на материке, говорят, что следственные действия продолжаются до сих пор.
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