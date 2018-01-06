Задержанный экс-"министр здравоохранения" оккупированного Крыма три года работал в больнице в Киеве, - СМИ

6 января, 2018, 22:16

Бывший первый "министр здравоохранения" аннексированного Крыма Петр Михальчевский после бегства с оккупированного полуострова прожил в Киеве три года и даже работал в одной из столичных больниц

По словам консьержа, он с семьей жил в большой квартире на 18-м этаже новостройки и не привлекал к себе внимания - сделал ремонт и заселился вместе с женой Оксаной, сообщает ТСН.

В какую из столичных больниц он трудоустроился, следствие не разглашает. А вот Оксана Михальчевская делала киевлянам ультразвуковые исследования в медцентре, который год назад привлек большое внимание СБУ - здесь лечилась судья, за которой силовики тогда пристально следили.

Во время обыска в квартире оперативники обнаружили российские паспорта супругов и удостоверение министра здравоохранения, подписанное главарем крымских сепаратистов Сергеем Аксеновым. В прокуратуре автономии, которая работает на материке, говорят, что следственные действия продолжаются до сих пор.