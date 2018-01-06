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За месяц 18-летний студент 27 раз поджигал жилые дома в Краматорске. Потом стоял и наблюдал за пожаром

Полиция города Краматорска Донецкой области задержала юного пиромана, который в течение месяца совершил 27 пожаров на территории города

Об этом сообщает пресс-служба Краматорского отдела полиции Донецкой области.

"Вместо того, чтобы идти на лекции 18-летний правонарушитель поджигал дома и подъезды, а потом наблюдал, как пожарные борются с пламенем. Теперь его ждет уголовная ответственность", - говорится в сообщении.

Противоправные действия 18-летний житель города устраивал с 13 до 21 часа. Пробираясь к подъездам он разводил костер на лестничной площадке, на чердаке или в подвале. Как он позже признался правоохранителям, главной целью для него было наблюдение за пожаром. Если пламя угасало, то он возвращался и повторял попытку поджога.

Злоумышленник всегда находился вблизи пожара и внимательно следил за действиями случайных свидетелей и сотрудников ГСЧС, которые прибывали на вызов.

Действуя почти каждый день, парень в течение месяца совершил 27 поджогов.

По указанным фактам Краматорским ОП начато досудебное расследование, квалификация - ч.2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога, взрыва или иным общеопасным путем). Ее санкция предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.

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