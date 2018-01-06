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За безопасностью на Рождество будут следить 7 тысяч спасателей

На период 6-9 января подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям переходят на усиленный режим несения службы

Как сообщил глава ГСЧС Николай Чечеткин, на круглосуточном дежурстве будет находиться около 7 тысяч спасателей и 2 тысячи единиц техники.

"Организовано взаимодействие с местными органами власти, территориальными органами Нацполиции, региональными службами гражданской защиты на объектах, задействованных в проведении мероприятий по празднованию Рождественских празднований ... В готовности к применению находится авиация ГСЧС - самолет Ан-26 медико-санитарного назначения и вертолет Ми-8", - отметил Чечеткин.

Также в Нацполиции сообщили, что на Рождество безопасность и порядок возле храмов будут обеспечивать более 18 тысяч правоохранителей – полицейских и военнослужащих Нацгвардии.

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