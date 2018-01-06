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Имя Мухаммед стало одним из самых популярных в Австрии

Среди самых популярных имен, которыми называли в 2017 году в Австрии новорожденных, оказалось мусульманское имя Мухаммед

Об этом пишет газета Krone.

"Теперь подтверждено официально: самые распространенные имена детей в 2017 году у мальчиков Александр и Максимилиан, мусульманское имя Мухаммед занимает третье место", - говорится в сообщении.

Девочек чаще всего называли София, Сара и Анна.

В соседней Германии именами, которые в минувшем году наиболее часто давали новорожденным, были Эмма, Ханна и Миа; Бен, Йонас и Леон.

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