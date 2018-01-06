Возле церкви Московского патриархата избили жителей Запорожья, которые принесли куклу
6 января, 2018, 18:34
В Запорожье возле храма Московского патриархата неизвестные избили двух мужчин, которые принесли игрушку
Один из избитых оказался бойцом АТО, сообщает местный сайт 061.ua.
По словам волонтера Валентина Бурого, на мужчин, которые принесли игрушку в храм, напали двое неизвестных в масках. Вероятно, нападавшие могут иметь отношение к организации "Радомир": по словам пострадавших, охранник храма звонил и вызывал их.
Кроме того, охранник убрал от входа в церковь куклу, которую принесли туда учаснкии флеш-моба.
Пострадавшие собираются писать заявление в полицию.
- Напомним, в Запорожье и других городах Украины проходит флешмоб #принеси_ляльку, который запустил запорожский журналист Юрий Гудыменко в связи с отказом священника Московского патриархата отпевать погибшего ребенка.
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