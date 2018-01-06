Во Львовской области микроавтобус столкнулся с легковушкой: пострадали семь человек

6 января, 2018, 13:15

Во Львовской области в результате столкновения микроавтобуса с легковым автомобилем пострадали семь человек, из которых трое - граждане Молдовы и двое - жители Николаевской области

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.

По данным ведомства, в ночь на 6 декабря в селе Гостинцеве Мостиского района Львовской области произошло столкновение микроавтобуса с легковым автомобилем. В результате ДТП семь человек были травмированы и доставлены в Мостисскую районную больницу.

Среди пострадавших-водители и пассажиры транспортных средств в возрасте 19-32 лет.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.