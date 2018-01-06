Во Львовской области микроавтобус столкнулся с легковушкой: пострадали семь человек
6 января, 2018, 13:15
Во Львовской области в результате столкновения микроавтобуса с легковым автомобилем пострадали семь человек, из которых трое - граждане Молдовы и двое - жители Николаевской области
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.
По данным ведомства, в ночь на 6 декабря в селе Гостинцеве Мостиского района Львовской области произошло столкновение микроавтобуса с легковым автомобилем. В результате ДТП семь человек были травмированы и доставлены в Мостисскую районную больницу.
Среди пострадавших-водители и пассажиры транспортных средств в возрасте 19-32 лет.
Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
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