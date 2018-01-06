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Во Флориде из-за аномальных холодов с деревьев падают замерзшие игуаны

В самом южном штате США Флориде из-за резкого похолодания замерзают игуаны хладнокровные, и буквально падают на землю с деревьев

Как сообщает USA Today, на юге Флориды температура воздуха начала опускаться ниже 5 градусов по Цельсию. Это достаточно холодно, чтобы обездвижить зеленых игуан, распространенных в пригороде Майами.

Хладнокровные ящерицы начинают становиться вялыми, когда температура воздуха опускается ниже 10 градусов Цельсия. Если температура опускается еще ниже, то игуаны замерзают. "Для них слишком холодно, чтобы двигаться", - рассказала местный эколог Кристен Соммерс, добавив, что животные не умирают.

По ее словам, рекомендуется не трогать замерзших игуан, поскольку они могут почувствовать угрозу и укусить, когда температура тела поднимется.

Игуана как холоднокровное животное не способно самостоятельно поддерживать собственную температуру тела, и использует для этого температуру внешней среды.

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