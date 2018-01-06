Во Флориде из-за аномальных холодов с деревьев падают замерзшие игуаны
Как сообщает USA Today, на юге Флориды температура воздуха начала опускаться ниже 5 градусов по Цельсию. Это достаточно холодно, чтобы обездвижить зеленых игуан, распространенных в пригороде Майами.
Хладнокровные ящерицы начинают становиться вялыми, когда температура воздуха опускается ниже 10 градусов Цельсия. Если температура опускается еще ниже, то игуаны замерзают. "Для них слишком холодно, чтобы двигаться", - рассказала местный эколог Кристен Соммерс, добавив, что животные не умирают.
По ее словам, рекомендуется не трогать замерзших игуан, поскольку они могут почувствовать угрозу и укусить, когда температура тела поднимется.
The scene at my backyard swimming pool this 40-degree South Florida morning: A frozen iguana. pic.twitter.com/SufdQI0QBx— Frank Cerabino (@FranklyFlorida) 4 января 2018 г.
Игуана как холоднокровное животное не способно самостоятельно поддерживать собственную температуру тела, и использует для этого температуру внешней среды.
- Напомним, в США из-за сильных морозов погибли уже 19 жителей.
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