Во Флориде из-за аномальных холодов с деревьев падают замерзшие игуаны

6 января, 2018, 10:59

В самом южном штате США Флориде из-за резкого похолодания замерзают игуаны хладнокровные, и буквально падают на землю с деревьев

Как сообщает USA Today, на юге Флориды температура воздуха начала опускаться ниже 5 градусов по Цельсию. Это достаточно холодно, чтобы обездвижить зеленых игуан, распространенных в пригороде Майами.

Хладнокровные ящерицы начинают становиться вялыми, когда температура воздуха опускается ниже 10 градусов Цельсия. Если температура опускается еще ниже, то игуаны замерзают. "Для них слишком холодно, чтобы двигаться", - рассказала местный эколог Кристен Соммерс, добавив, что животные не умирают.

По ее словам, рекомендуется не трогать замерзших игуан, поскольку они могут почувствовать угрозу и укусить, когда температура тела поднимется.

The scene at my backyard swimming pool this 40-degree South Florida morning: A frozen iguana. pic.twitter.com/SufdQI0QBx — Frank Cerabino (@FranklyFlorida) 4 января 2018 г.

Игуана как холоднокровное животное не способно самостоятельно поддерживать собственную температуру тела, и использует для этого температуру внешней среды.