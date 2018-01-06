Власть рассказала, когда демонтируют и что сделают с главной елкой в центре Киева

6 января, 2018, 12:48

Главную елку страны на Софиевской площади в Киеве демонтируют 15 января, а само дерево используют на практические потребности

Об этом сообщили в коммунальном предприятии "Киевзеленстрой".

Согласно сообщению, декорации отдадут Киевзеленстроя. В предприятии рассказали, что дерево распилят и сделают из него топливо и опилки.

А после 10 января свои елки и другие деревья горожане могут принести в организованные Киевзеленстроем пункты сбора. Их переработают в щепу и используют для мульчирования кустарников и деревьев.