Власть рассказала, когда демонтируют и что сделают с главной елкой в центре Киева
6 января, 2018, 12:48
Главную елку страны на Софиевской площади в Киеве демонтируют 15 января, а само дерево используют на практические потребности
Об этом сообщили в коммунальном предприятии "Киевзеленстрой".
Согласно сообщению, декорации отдадут Киевзеленстроя. В предприятии рассказали, что дерево распилят и сделают из него топливо и опилки.
А после 10 января свои елки и другие деревья горожане могут принести в организованные Киевзеленстроем пункты сбора. Их переработают в щепу и используют для мульчирования кустарников и деревьев.
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