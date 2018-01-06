В Украине вспышка гепатита А , - Минздрав
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
К такому выводу медики пришли на основании данных о недавней вспышке в Николаеве. Так, в городе заболели 47 человек (в том числе 6 детей).
По информации Минздраава, у большинства больных форма течения заболевания средней тяжести, у двух человек, в том числе у одного ребенка – тяжелая форма течения. В стационаре еще остаются 35 человек.
Эпидемиологическое расследование и лабораторные исследования питьевой воды продолжаются.
Кроме вспышки в Николаеве, в течение 11 месяцев 2017 года в Украине зарегистрировано 29 вспышек вирусного гепатита А.
Эти показатели заболеваемости не превысили средних многолетних уровней.
Среди причин зарегистрированных случаев заболеваний гепатитом А - несоблюдение мер профилактики и нарушения противоэпидемического режима на объектах, а также несоблюдение правил личной гигиены самими больными.
- Николаевская вспышка вероятнее всего произошел через пункт доочистки питьевой воды. Полиция начала расследование.
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