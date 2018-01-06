В Украине вспышка гепатита А , - Минздрав

6 января, 2018, 10:38

В Украине зарегистрировали вспышку вирусного гепатита А, тогда как эпидемии нет

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

К такому выводу медики пришли на основании данных о недавней вспышке в Николаеве. Так, в городе заболели 47 человек (в том числе 6 детей).

По информации Минздраава, у большинства больных форма течения заболевания средней тяжести, у двух человек, в том числе у одного ребенка – тяжелая форма течения. В стационаре еще остаются 35 человек.

Эпидемиологическое расследование и лабораторные исследования питьевой воды продолжаются.

Кроме вспышки в Николаеве, в течение 11 месяцев 2017 года в Украине зарегистрировано 29 вспышек вирусного гепатита А.

Эти показатели заболеваемости не превысили средних многолетних уровней.

Среди причин зарегистрированных случаев заболеваний гепатитом А - несоблюдение мер профилактики и нарушения противоэпидемического режима на объектах, а также несоблюдение правил личной гигиены самими больными.