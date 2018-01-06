В Саудовской Аравии задержали 11 принцев
Об этом пишет Reuters со ссылкой на сообщения местных СМИ в субботу.
Указ предусматривал приостановление оплаты счетов принцев за коммунальные услуги - за воду и электричество.
Также принцы заявили, что хотят получить денежную компенсацию за смертный приговор их родственнику.
"Им сообщили об ошибке их требований, но они отказались покинуть Каср аль-Хотя. Королевской охране было поручено ... вмешаться, и принцы были задержаны и помещены в тюрьму Аль-Хейер, в ожидании суда", - сообщает местное издание sabq.org со ссылкой на источники.
Ведущий мировой экспортер нефти, Саудовская Аравия ввела реформы, которые сокращают субсидии, вводят налог на добавленную стоимость и сокращают льготы для членов королевской семьи, чтобы справиться с падением цен на нефть, которое вызвало дефицит бюджета. По оценкам экспертов, в 2018 году дефицит составит 195 миллиардов риалов.
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