В Саудовской Аравии задержали 11 принцев

6 января, 2018, 13:52

В Саудовской Аравии задержаны 11 принцев после того, как они собрались в королевском дворце Каср аль-Хокм для протеста против мер жесткой экономии, введенных указом короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда

Об этом пишет Reuters со ссылкой на сообщения местных СМИ в субботу.

Указ предусматривал приостановление оплаты счетов принцев за коммунальные услуги - за воду и электричество.

Также принцы заявили, что хотят получить денежную компенсацию за смертный приговор их родственнику.

"Им сообщили об ошибке их требований, но они отказались покинуть Каср аль-Хотя. Королевской охране было поручено ... вмешаться, и принцы были задержаны и помещены в тюрьму Аль-Хейер, в ожидании суда", - сообщает местное издание sabq.org со ссылкой на источники.

Ведущий мировой экспортер нефти, Саудовская Аравия ввела реформы, которые сокращают субсидии, вводят налог на добавленную стоимость и сокращают льготы для членов королевской семьи, чтобы справиться с падением цен на нефть, которое вызвало дефицит бюджета. По оценкам экспертов, в 2018 году дефицит составит 195 миллиардов риалов.