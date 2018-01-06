В Одессе детей без прививки от кори запретили пускать в детсады и школы

6 января, 2018, 18:16

Дети, не имеющие прививки от кори (краснухи), не смогут посещать занятия расположенных в Одессе детских садов и школ

Такое решение принято на внеочередном заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось еще 28 декабря 2017 года. Ограничение планируют ввести после зимних каникул (15 января), пишет Думская.net.

По словам главного внештатного педиатра департамента здравоохранения городского совета Одессы Анны Луневой, сбить негативную динамику заболеваемости корью пока не удается.

"Всего с начала вспышки мы имеем более 700 больных корью, за прошедшую неделю только детей заболело 56 человек. Мы имеем тенденцию к росту заболеваемости среди детей первого года жизни и взрослых. У кори нет возраста, недавно был пациент 82 лет, а до этого - двухнедельный ребенок", - говорит она.

Главный врач Одесской инфекционной больницы Светлана Лаврюкова приводит еще более серьезную статистику.

"4 января к нам поступило 20 человек, в том числе 11 детей. Всего в больнице находится 94 человека, и чтобы разместить всех, мы перепрофилировали два отделения - больные корью занимают сейчас четыре отделения. Преимущественно люди попадают с высокой температурой, характерной сыпью, очень много осложнений в виде коревой пневмонии", - рассказала врач.