В Конча-Заспе под Киевом водитель Ford Transit насмерть сбил 44-летнюю женщину

6 января, 2018, 15:54

Около 7 часов утра в субботу, 6 января 2018 года, в элитном поселке Конча-Заспа под Киевом водитель микроавтобуса "FordTransit" совершил наезд на женщину-пешехода.

От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия, а водитель-нарушитель с места происшествия скрылся, информирует отдел коммуникации полиции Киева.

По вызову прибыли экипажи патрульных, следственно-оперативная группа территориального управления полиции, следователи Главного управления и "скорая".

Медики, прибывшие на место ДТП, констатировали смерть пешехода. Установлено, что это женщина - 1973 года рождения.

После тщательного обследования места происшествия, неподалеку в лесополосе правоохранители обнаружили микроавтобус водителя-нарушителя. А вскоре полицейские задержали и самого подозреваемого. По словам мужчины, утром он ехал на рынок и не заметил человека на проезжей части. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8-ми лет.