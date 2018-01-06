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Увеличение военных пенсий начнется с января 2018 года

Согласно разработанному правительством законопроекту, осовременивание пенсий военным пенсионерам предполагается осуществить с 1 января 2018 года, независимо от того, когда этот закон будет принят парламентом

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщает пресс-служба правительства.

"В законе четко зафиксировано: когда бы Верховная Рада не проголосовала этот законопроект, правительство предлагает, чтобы осовременивание пенсий военным пенсионерам было осуществлено с 1 января 2018 года", - отметил вице-премьер-министр.

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По его словам, законопроект об упорядочении пенсий военнослужащих уже разработан и направлен в СНБО, после чего он будет представлен в Верховной Раде Украины.

"Правительство имеет все возможности, чтобы сделать такой перерасчет "задним числом", но для этого нам, безусловно, нужен закон, который должна принять Верховная Рада", - отметил Розенко.

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  • Как уже сообщалось, закон о пенсионной реформе в Украине вступил в силу 11 октября 2017.
  • Пенсионная реформа предусматривает проведение осовременивания пенсий с октября месяца и повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию с 15 до 25 лет с 1 января 2018 года.
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