Увеличение военных пенсий начнется с января 2018 года
Об этом в эфире одного из телеканалов заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщает пресс-служба правительства.
"В законе четко зафиксировано: когда бы Верховная Рада не проголосовала этот законопроект, правительство предлагает, чтобы осовременивание пенсий военным пенсионерам было осуществлено с 1 января 2018 года", - отметил вице-премьер-министр.
Читайте также: Ответы на все вопросы о новых пенсиях в Украине. Зачем вообще что-то менять
По его словам, законопроект об упорядочении пенсий военнослужащих уже разработан и направлен в СНБО, после чего он будет представлен в Верховной Раде Украины.
"Правительство имеет все возможности, чтобы сделать такой перерасчет "задним числом", но для этого нам, безусловно, нужен закон, который должна принять Верховная Рада", - отметил Розенко.
Читайте также: Кому кормить пенсионеров. Что не так с пенсионной реформой
- Как уже сообщалось, закон о пенсионной реформе в Украине вступил в силу 11 октября 2017.
- Пенсионная реформа предусматривает проведение осовременивания пенсий с октября месяца и повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию с 15 до 25 лет с 1 января 2018 года.
Читайте также
-
-
-
26 декабря, 2017 6 мощных смартфонов 2017 года, которые можно купить за одну зарплату
-
-
Читайте также
-
-
26 декабря, 2017 6 мощных смартфонов 2017 года, которые можно купить за одну зарплату
-