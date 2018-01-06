Украинцы получат государственную медицинскую страховку бесплатно, - Супрун

6 января, 2018, 15:39

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что каждый гражданин Украины получит бесплатную медицинскую страховку

Об этом сообщает правительственная пресс-служба.

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"Каждый гражданин Украины получит медицинскую страховку от государства бесплатно. На первичном звене пациенты не должны оплачивать ничего: здесь есть 100% покрытие от государства. Те тарифы, которые определяются, это тарифы, сколько государство будет платить врачам. Пациент не платит тарифы - он получает услуги бесплатно, потому что он уже заплатил за свою страховку, платя налоги", - отметила Супрун.

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