Украинцы получат государственную медицинскую страховку бесплатно, - Супрун
6 января, 2018, 15:39
И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что каждый гражданин Украины получит бесплатную медицинскую страховку
Об этом сообщает правительственная пресс-служба.
Читайте также: Медицинская реформа. За что придется платить украинцам
"Каждый гражданин Украины получит медицинскую страховку от государства бесплатно. На первичном звене пациенты не должны оплачивать ничего: здесь есть 100% покрытие от государства. Те тарифы, которые определяются, это тарифы, сколько государство будет платить врачам. Пациент не платит тарифы - он получает услуги бесплатно, потому что он уже заплатил за свою страховку, платя налоги", - отметила Супрун.
Читайте также: Кардиохирург Александр Бабляк о том, почему Украина-лидер по смертности от сердечных болезней
- С 1 января 2018 года в Украине вступила в силу медицинская реформа - одна из главных реформ прошлого 2017 года.
- Украинцам обещают бесплатные визиты к семейному врачу, экстренную помощь и роды, однако за другие услуги придется платить.
Читайте также
-
-
-
-
28 декабря, 2017 Прощание Кличко и бой за $600 млн. Чем запомнился 2017 год в боксе
-
Читайте также
-
-
-
28 декабря, 2017 Прощание Кличко и бой за $600 млн. Чем запомнился 2017 год в боксе