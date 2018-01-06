Украинцев предупреждают, что гепатит А они могут привезти из Польши

6 января, 2018, 18:53

В Польше зафиксировали рекордный, 80-кратный, рост уровня заболеваемости гепатитом типа А, общее число заболеваний возросло и во всей Европе

Поэтому жителей приграничных украинских областей предупреждают о возможности “завезти” болезнь, которую в народе называют “болезнь Боткина”, говорится на официальном сайте Волынского областного лабораторного центра.

"Уровень заболеваемости вирусным гепатитом А в Волынской области сейчас носит спорадический характер, заболели этой болезнью в течение года 23 человека. Учитывая периодичность этой инфекции (для нашей территории 5-6 лет), ожидают очередной эпидемический подъем заболеваемости на 2019-2020 годы. Однако интенсивные миграционные процессы могут привести к завозу и локальному распространению инфекции уже в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Наибольшую вероятность заболеть "болезнью Боткина" имеют молодые активные люди и школьники, а также дети дошкольных учебных заведений.

Справка

Вирусный гепатит А - типичная кишечная инфекция, источником является больной человек, заражение происходит фекально-оральным путем, через воду, пищевые продукты, контактно-бытовым путем. Характерным для заболевания является поражение печени, проявления желтухи, возможны молниеносные формы с тяжелыми последствиями. Восприимчивость к инфекции высокая, особенно у детей в возрасте от 5 до 14 лет. Инкубационный период заболевания - от 2х до 5 недель, в среднем - 28 дней.