Тиллерсон рассказал об умственной пригодности Трампа
Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью CNN.
Такой ответ Тиллерсон дал на вопрос о книге Майкла Вольфа "Огонь и ярость" о первом годе президентства Трампа. Автор книги ставит вопрос о темпераменте президента.
"Я никогда не сомневался в его умственной пригодности", - сказал Тиллерсон в интервью. "У меня нет причин ставить под сомнение его умственную пригодность".
Тиллерсон также опроверг обвинения в книге Вольфа, что Трампу не хватает внимания и он не может сосредоточиться на встречах с иностранными лидерами, иногда оставляя их на ранней стадии.
"Я никогда не видел, чтобы президент покидал встречу с иностранным лидером", - сказал Тиллерсон, добавив, что среди всех чиновников, он, вероятно, провел больше времени с президентом, чем, возможно, министр обороны Джеймс Маттис.
В разговоре с корреспондентом Тиллерсон сказал, что его отношения с Трампом развиваются и в течении своего первого года работы он учился ориентироваться в них.
"Мои отношения с ним ... есть такими, которые развиваются", - сказал Тиллерсон, добавив, что он не встречался с Трампом, когда его попросили возглавить Государственный департамент и им нужно было научиться понимать друг друга.
В то время как Трамп неоднократно критиковал дипломатические усилия Тиллерсона в твитах, а источники Белого дома регулярно "сливали" информацию, что наносит вред бывшему президенту ExxonMobil, Тиллерсон сказал, что он "в прошлом году лучше узнал, как сотрудничать с президентом".
"Мне нужно было изучить, что эффективно с этим президентом, он не типичный для президентов прошлого. Я думаю, это хорошо известно. Это также то, почему его выбрал американский народ", - сказал Тиллерсон.
В то же время, Тиллерсон заявил, вопреки слухам, что он не уйдет со своей должности.
"Я думаю, что у нас будет очень продуктивный 2018 год", - сказал Тиллерсон. "Государственный департамент усиливается каждый день, понимает чего мы пытаемся достичь. И я ожидаю, что у нас будет очень и очень успешный 2018 год".
- Напомним, скандальную книгу о хаосе в администрации Трампа опубликовали накануне.
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