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Трамп заявил, что с его психикой все в порядке и вообще он - "очень стабильный гений"


фото: nydailynews.com
Президент США Дональд Трамп опроверг предположения о его психической неуравновешенности из скандальной книги "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа"

Автора книги, журналиста Майкла Волффа, он назвал в Twitter "неудачником", а себя описал как "очень стабильного гения".

При этом действующий американский президент отметил, что "карту" с его психическим здоровьем уже в свое время тщетно пыталась разыграть Хиллари Клинтон, тогда как сам он достиг уровня "очень успешного предпринимателя и звезды ТВ во время первой попытки на посту президента США".

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