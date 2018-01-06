Трамп заявил, что с его психикой все в порядке и вообще он - "очень стабильный гений"

6 января, 2018, 19:57

Президент США Дональд Трамп опроверг предположения о его психической неуравновешенности из скандальной книги "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа"

Автора книги, журналиста Майкла Волффа, он назвал в Twitter "неудачником", а себя описал как "очень стабильного гения".

При этом действующий американский президент отметил, что "карту" с его психическим здоровьем уже в свое время тщетно пыталась разыграть Хиллари Клинтон, тогда как сам он достиг уровня "очень успешного предпринимателя и звезды ТВ во время первой попытки на посту президента США".

....Actually, throughout my life, my two greatest assets have been mental stability and being, like, really smart. Crooked Hillary Clinton also played these cards very hard and, as everyone knows, went down in flames. I went from VERY successful businessman, to top T. V. Star..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 января 2018 г.

....to President of the United States (on my first try). I think that would функции помогут домой квалификацию as not smart, but genius....and a very stable genius at that! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 января 2018 г.