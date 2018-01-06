Трамп попросил $18 миллиардов на "стену" с Мексикой
Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на документ, который был направлен Службой таможенного и пограничного контроля Министерства внутренней безопасности США.
Отмечается, что средства в такой сумме планируется выделить в течение следующих 10 лет.
Средства планируется направить на 316 миль (508 км) новой ограды и укрепления еще 407 миль (около 655 км), где уже существуют заграждения.
"Когда работы будут завершены, к 2027 году на более чем половине границы с Мексикой протяженностью 2000 миль будет стена или другое препятствие", - отмечается в сообщении.
Кроме указанной суммы для дополнительного персонала и обучение, по подсчетам Администрации, потребуется $8 миллиардов, еще 5 млрд - на новые пограничные технологии, не менее 1 млрд - для строительства дополнительных подъездных дорог.
По данным предварительных подсчетов, общие расходы на "стену" превысят 33 миллиарда долларов в течение следующего десятилетия.
Обнародованный документ стал первым публичным предварительным подсчетом расходов США на строительство стены, о которой Трамп заявлял еще во время предвыборной кампании.
После инаугурации Трамп заявил, что для начала строительства будут использоваться средства американских налогоплательщиков, а впоследствии Мексика сама все возместит.
В начале 2017 года в документе Министерства внутренней безопасности США отмечалось, что стена будет стоить $ 21 млрд, а ее строительство займет 3,5 года.
"Ориентировочная стоимость строительства гораздо выше цифры в $ 12 млрд, которую во время предвыборной кампании называл Трамп и $ 15 млрд, которую называли лидеры республиканцев Пол Райан и Митч Макконелл", - отмечал Reuters.
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