Трамп попросил $18 миллиардов на "стену" с Мексикой

6 января, 2018, 12:34

Администрация президента США Дональда Трампа запросила у конгресса 18 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на документ, который был направлен Службой таможенного и пограничного контроля Министерства внутренней безопасности США.

Отмечается, что средства в такой сумме планируется выделить в течение следующих 10 лет.

Средства планируется направить на 316 миль (508 км) новой ограды и укрепления еще 407 миль (около 655 км), где уже существуют заграждения.

"Когда работы будут завершены, к 2027 году на более чем половине границы с Мексикой протяженностью 2000 миль будет стена или другое препятствие", - отмечается в сообщении.

Кроме указанной суммы для дополнительного персонала и обучение, по подсчетам Администрации, потребуется $8 миллиардов, еще 5 млрд - на новые пограничные технологии, не менее 1 млрд - для строительства дополнительных подъездных дорог.

По данным предварительных подсчетов, общие расходы на "стену" превысят 33 миллиарда долларов в течение следующего десятилетия.

Обнародованный документ стал первым публичным предварительным подсчетом расходов США на строительство стены, о которой Трамп заявлял еще во время предвыборной кампании.

После инаугурации Трамп заявил, что для начала строительства будут использоваться средства американских налогоплательщиков, а впоследствии Мексика сама все возместит.

В начале 2017 года в документе Министерства внутренней безопасности США отмечалось, что стена будет стоить $ 21 млрд, а ее строительство займет 3,5 года.

"Ориентировочная стоимость строительства гораздо выше цифры в $ 12 млрд, которую во время предвыборной кампании называл Трамп и $ 15 млрд, которую называли лидеры республиканцев Пол Райан и Митч Макконелл", - отмечал Reuters.