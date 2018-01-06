Трамп обвинил Клинтон в сговоре с ФБР и Россией

6 января, 2018, 11:33

Президент США Дональд Трамп обвинил экс-кандидата в американские лидеры от демократов Хиллари Клинтон в сговоре с ФБР и Россией

"Теперь, когда подтверждается, что заговор с Россией - полный обман, и единственный настоящий заговор был связан с Хиллари Клинтон и ФБР / Россией, СМИ, распространяющие фейковый новости, и эта новая" липовая "книга без разбора атакуют по всем возможным фронтами. Лучше бы попытались выиграть выборы. Грустно! ", - написал Трамп в своем Twitter.

Well, now that collusion with Russia is proving to be a total hoax and the only collusion is with Hillary Clinton and the FBI/Russia, the Fake News Media (Mainstream) and this phony new book are hitting out at every new front imaginable. They should try winning an election. Sad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 января 2018 г.

С января 2017 в Белом доме произошел ряд громких скандалов, которые сопровождались как журналистскими расследованиями, так и официальными прокурорскими. Скандалы в основном были связаны с возможными российскими связями Трампа или его окружения, а также препятствием правосудию со стороны президента. Расследовать возможные злоупотребления был назначен спецпрокурор Роберт Мюллер.

Спецпрокурор Мюллер также заинтересовался возможным препятствием правосудию со стороны президента.