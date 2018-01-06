Свитолина выиграла турнир WTA в Брисбене с призовым фондом в $1 миллион

6 января, 2018, 13:36

Украинка Элина Свитолина выиграла турнир серии WTA в австралийском Брисбене с призовым фондом в 1 миллион долларов

В финале соревнований Свитолина в двух сетах за час и 5 минут одолела белоруску Александру Соснович, с которой ранее не встречалась на кортах. Первый сет украинка выиграла со счетом 6: 2, а во втором разгромила свою соперницу 6: 1.

За выигрыш турнира в Брисбене Свитолина получит 190 тысяч долларов призовых и 470 очков в рейтинг WTA.

С победой украинскую теннисистку поздравил президент Петр Порошенко.

"Отличное начало сезона для Элины Свитолиной, блестящая и очень уверенная победа на турнире в Брисбене. Гордимся и желаем новых побед в новом 2018-м году", - отметил он.

Чудовий початок сезону для @ElinaSvitolina. Блискуча та дуже впевнена перемога на турнірі в Брісбені.



Пишаємось та бажаємо нових перемог у новому 2018-му році pic.twitter.com/zQBhRQOGd9 — Петро Порошенко (@poroshenko) 6 января 2018 г.

Турнир в Брисбене стал первым из серии WTA в 2018 году.