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Свитолина выиграла турнир WTA в Брисбене с призовым фондом в $1 миллион

Украинка Элина Свитолина выиграла турнир серии WTA в австралийском Брисбене с призовым фондом в 1 миллион долларов

В финале соревнований Свитолина в двух сетах за час и 5 минут одолела белоруску Александру Соснович, с которой ранее не встречалась на кортах. Первый сет украинка выиграла со счетом 6: 2, а во втором разгромила свою соперницу 6: 1.

За выигрыш турнира в Брисбене Свитолина получит 190 тысяч долларов призовых и 470 очков в рейтинг WTA.

С победой украинскую теннисистку поздравил президент Петр Порошенко.

"Отличное начало сезона для Элины Свитолиной, блестящая и очень уверенная победа на турнире в Брисбене. Гордимся и желаем новых побед в новом 2018-м году", - отметил он.

 

Турнир в Брисбене стал первым из серии WTA в 2018 году.

  • В полуфинале турнира Свитолина в двух сетах со счетом 7: 5, 7: 5 победила третью ракетку мира словачку Каролину Плишкову.
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