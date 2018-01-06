Сутки в АТО: противник применил 120-мм минометы, один боец ранен

6 января, 2018, 07:48

Незаконные вооруженные формирования продолжили обстреливать позиции Вооруженных сил Украины, в результате чего один военнослужащий получил ранения

Об этом сообщает пресс-центре штаба АТО в утреннем сводке.

"Полного соблюдения режима прекращения огня по вине российско-оккупационных группировок нет и в дальнейшем", - говорится в сообщении.

Противник продолжает обстреливать с запрещенного минскими договоренностями оружия позиции Вооруженных сил Украины.

На Луганском направлении поздно вечером враг почти час вел огонь по оборонительным укреплением сил АТО со 120-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов в районе Светлодарск дуги. Десять мин этого же калибра разорвались вокруг населенного пункта Луганское.

На Донецком направлении в первой половине суток захватчики сосредоточили свою огневую активность вблизи шахты Бутовка и обстреляли украинских защитников сначала из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а впоследствии - из минометов калибра 82-мм.

Украинские военнослужащие огонь не открывали, в полной мере соблюдая договоренности трехсторонней контактной группы о новогоднем рождественском перемирии.

В результате вражеских обстрелов один украинский военный получил ранения. Его оперативно доставили в военный госпиталь и оказали необходимую врачебную помощь. Состояние здоровья украинского защитника характеризуется как удовлетворительное.

Согласно вечернего сведения штаба, боевики в течение 5 января на рассвете из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли позиции ВСУ вблизи шахты Бутовка в полдень выпустили в этом районе шесть мин калибра 82-мм.