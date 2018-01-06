Студенты из Франковска создали мобильное приложение с колядками

6 января, 2018, 21:11

Жители Ивано-Франковска Тарас Сливка и Северин Пархоменко создал мобильное приложение "Первый андроид колядник"

Проект не коммерческий, а является инициативой студентов, пишет прикарпатское издание "Курс".

Обнародовали программу в свободный доступ в Сочельник - 6 января 2015 года.

"Начали в 2014-м, когда еще учились в университете. Опыта разработки такого не было. Но решили попробовать и сделать доброе дело и людям, и себе - решили сделать колядник на телефон. Видел реальную проблему в себе и друзьях - наше поколение, это печально, но меньше знает колядок, чем родители. Надо развивать людей", - рассказывает Сливка.

С тех пор каждый год, ближе к Рождеству, он с единомышленниками вспоминает о рождественском приложении и, как он говорит, "дорабатывает, добавляет, изменяет".

"В этом году добавили колядки с аккордами и возможность их транспонировать в разные тональности. Есть автоматическая прокрутка. Для пользователей, как нам кажется, ничего сложного. Главное, чтобы людям было удобно и хорошо", - отмечает разработчик.

Скачать приложение можно здесь.

В программе доступны следующие разделы:

* Народные колядки, Украинские колядки

* Современные колядки

* СМС - Колядки

* Щедрование, Щедривки

* Поздравления, Винчевания

* Засевания

* Иноязычные колядки, Английские колядки, Испанские колядки, Французские колядки

Каждый год разработчики делают дополнения к программе.

Исторические колядки они просят присылать на адрес android.collider@gmail.com.