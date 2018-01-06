Студенты из Франковска создали мобильное приложение с колядками
Проект не коммерческий, а является инициативой студентов, пишет прикарпатское издание "Курс".
Обнародовали программу в свободный доступ в Сочельник - 6 января 2015 года.
"Начали в 2014-м, когда еще учились в университете. Опыта разработки такого не было. Но решили попробовать и сделать доброе дело и людям, и себе - решили сделать колядник на телефон. Видел реальную проблему в себе и друзьях - наше поколение, это печально, но меньше знает колядок, чем родители. Надо развивать людей", - рассказывает Сливка.
С тех пор каждый год, ближе к Рождеству, он с единомышленниками вспоминает о рождественском приложении и, как он говорит, "дорабатывает, добавляет, изменяет".
"В этом году добавили колядки с аккордами и возможность их транспонировать в разные тональности. Есть автоматическая прокрутка. Для пользователей, как нам кажется, ничего сложного. Главное, чтобы людям было удобно и хорошо", - отмечает разработчик.
Скачать приложение можно здесь.
В программе доступны следующие разделы:
* Народные колядки, Украинские колядки
* Современные колядки
* СМС - Колядки
* Щедрование, Щедривки
* Поздравления, Винчевания
* Засевания
* Иноязычные колядки, Английские колядки, Испанские колядки, Французские колядки
Каждый год разработчики делают дополнения к программе.
Исторические колядки они просят присылать на адрес android.collider@gmail.com.
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