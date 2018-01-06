Снегопады отрезали от мира горнолыжные курорты в Альпах
Червиния, в долине Валле-д'Аоста, наполовину погребена под двухметровым слоем свежего снега, там в снежной ловушке оказались около 10 тысяч туристов, сообщает ВВС со ссылкой на местные медиа.
Подобная ситуация - в швейцарском Адельбодене, где на расчистку завалов бросили войско.
На многих лыжных курортах риск от снежных лавин - четыре из пяти.
Экстремальная погода угрожает сорвать начало Чемпионата мира по лыжным гонкам, назначенного на эти выходные в Адельбодене. Сход лавины отрезал автотрассу с курорта во Фрутиген. Однако швейцарские СМИ сообщают, что забег все-таки состоится, а спасатели в срочном порядке ремонтируют дорогу.
Во французских Альпах закрыты лыжни одного из крупнейших курортов Валь-д'Изер, а в Шамоне остановили большинство подъемников.
- Шторм "Элеонора" вызвал сбои в работе транспорта во многих частях Франции.
- В Альпах от непогоды уже погибли трое людей - 93-летняя женщина в Изере, в Савуа снег засыпал фермера, а в Морийоне лыжника прибило поваленное непогодой дерево.
- Скорость ветра во время шторма достигала 160 км/ч в Великобритании и 147 км/ч во Франции.
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