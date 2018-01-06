Снегопады отрезали от мира горнолыжные курорты в Альпах

6 января, 2018, 16:58

Неслыханные снегопады отрезали от мира лыжные курорты Червиния в Италии и Адельбоден в Швейцарии

Червиния, в долине Валле-д'Аоста, наполовину погребена под двухметровым слоем свежего снега, там в снежной ловушке оказались около 10 тысяч туристов, сообщает ВВС со ссылкой на местные медиа.

Подобная ситуация - в швейцарском Адельбодене, где на расчистку завалов бросили войско.

На многих лыжных курортах риск от снежных лавин - четыре из пяти.

Экстремальная погода угрожает сорвать начало Чемпионата мира по лыжным гонкам, назначенного на эти выходные в Адельбодене. Сход лавины отрезал автотрассу с курорта во Фрутиген. Однако швейцарские СМИ сообщают, что забег все-таки состоится, а спасатели в срочном порядке ремонтируют дорогу.

Во французских Альпах закрыты лыжни одного из крупнейших курортов Валь-д'Изер, а в Шамоне остановили большинство подъемников.