С начала года биометрический контроль на въезде в Украину прошли более 15 тысяч россиян

6 января, 2018, 12:12

С начала года биометрический контроль на въезде в Украину прошли более 22,5 тысяч человек, из них почти 15,5 тысяч - граждане РФ

Об этом сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"В целом с начала года более 22,5 тысячи человек прошли биометрический контроль. Это граждане 70 стран, которые согласно решению СНБО должны проходить биометрический контроль. Из этих 22,5 тысячи почти 15,5 тысяч - граждане Российской Федерации", - сообщил Слободян.

По информации ГПСУ, система биометрического контроля работает эффективно, "серьезных проблем не замечено".

По словам Слободяна, база биометрического контроля пока только наполняется, поэтому связывать непропуск граждан в Украину с ее функционированием преждевременно.