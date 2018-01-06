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С начала года биометрический контроль на въезде в Украину прошли более 15 тысяч россиян

С начала года биометрический контроль на въезде в Украину прошли более 22,5 тысяч человек, из них почти 15,5 тысяч - граждане РФ

Об этом сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"В целом с начала года более 22,5 тысячи человек прошли биометрический контроль. Это граждане 70 стран, которые согласно решению СНБО должны проходить биометрический контроль. Из этих 22,5 тысячи почти 15,5 тысяч - граждане Российской Федерации", - сообщил Слободян.

По информации ГПСУ, система биометрического контроля работает эффективно, "серьезных проблем не замечено".

По словам Слободяна, база биометрического контроля пока только наполняется, поэтому связывать непропуск граждан в Украину с ее функционированием преждевременно.

  • Как известно, биометрический контроль иностранцев в пунктах пропуска на украинской границе заработал с 1 января.
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