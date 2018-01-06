Рождественская "тишина" на Донбассе: боевики обстреляли украинские позиции под Новолуганским

6 января, 2018, 19:34

Несмотря на достигнутые договоренности относительно новогодне-рождественского перемирия, российско-оккупационные войска не смогли в полной мере обеспечить режим тишины

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

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"С начала суток вдоль линии разграничения, зафиксирован 1 обстрел оборонительных укреплений Вооруженных Сил Украины со стороны противника. После обеда боевики из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по позициям сил АТО возле Новолуганского. Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали", - говорится в сообщении.

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На других участках нашей обороны нарушения режима прекращения огня не зафиксированы.