"Первая ракетка Украины Свитолина вышла в финал турнира WTA в Брисбене
6 января, 2018, 08:56
"Первая ракетка" Украины Элина Свитлолина победила чешку Каролину Плишкову в полуфинале турнира WTA в Брисбене, пройдя в финал
Об этом сообщается на сайте турнира.
Для украинки этот матч стал реваншем после проигрыша Плишковой в прошлом году. Свитолина победила со счетом 7-5, 7-5.
В начале встречи Плишкова побеждала Свитолину со счетом в 4-0, однако во второй партии украинка сумела перехватить инициативу.
Это стало второй победой Свитолиной над Плишковою, которая до этого побеждала 5 раз.
В финале украинская теннисистка встретится с белорусской спортсменкой Александрой Соснович. Матч состоится 6 января.
На кортах в Брисбене Элина Свитолина ранее выступала трижды и дважды становилась полуфиналисткой в 2015 и 2017 годах. Призовой фонд турнира составляет 894,7 тысяч долларов.
- Ранее сообщалось о выходе Свитолиной полуфинал.
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