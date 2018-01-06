Правозащитница: В армию РФ незаконно призвали около 5 тысяч крымчан
Об этом заявила член Крымской правозащитной группы Ирина Седова в эфире Радио Крым.Реалии.
"Мы сейчас как раз разрабатываем рекомендации, как действовать в подобных ситуациях. Главная лазейка - не становиться на военный учет, тогда откроют только административное дело. Правда, сделать это сложно, потому что на учет массово ставят и школьников, и студентов. Так, в бывшем ТНУ, нынешнем "Крымском федеральном университете", даже не выдают дипломы без военного учета", - отметила Седова.
Более того, подчеркнула правозащитница, в соцсетях сотрудники крымских военкоматов находят тех, кто выехал на материковую Украину молодых людей и угрожают им розыском.
"В самом Крыму призыв в армию выставляют как праздник, и много кто обманывается, а потом страдает от невыносимых условий", - заявила Седова.
Крымская правозащитная группа обратилась к крымчанам с просьбой сообщать о фактах призыва на срочную службу в российскую армию с территории аннексированного полуострова.
После аннексии Крыма российские власти проводят набор крымчан в ряды своей армии. Много массовых мероприятий на полуострове сопровождаются пропагандой службы в вооруженных силах России.
Крымчан призывают на службу в российскую армию вопреки международному законодательству и решению Генассамблеи ООН.
- Ранее сообщалось, что российские оккупанты проодять обыски у крымских татар.
Читайте также
-
-
-
-
-
28 декабря, 2017 Прощание Кличко и бой за $600 млн. Чем запомнился 2017 год в боксе