Правозащитница: В армию РФ незаконно призвали около 5 тысяч крымчан

6 января, 2018, 07:29

По состоянию на конец 2017 года на срочную службу в российскую армию призвали около 5 тысяч жителей аннексированного Крыма, наблюдается тенденция к увеличению количества призывников

Об этом заявила член Крымской правозащитной группы Ирина Седова в эфире Радио Крым.Реалии.

"Мы сейчас как раз разрабатываем рекомендации, как действовать в подобных ситуациях. Главная лазейка - не становиться на военный учет, тогда откроют только административное дело. Правда, сделать это сложно, потому что на учет массово ставят и школьников, и студентов. Так, в бывшем ТНУ, нынешнем "Крымском федеральном университете", даже не выдают дипломы без военного учета", - отметила Седова.

Более того, подчеркнула правозащитница, в соцсетях сотрудники крымских военкоматов находят тех, кто выехал на материковую Украину молодых людей и угрожают им розыском.

"В самом Крыму призыв в армию выставляют как праздник, и много кто обманывается, а потом страдает от невыносимых условий", - заявила Седова.

Крымская правозащитная группа обратилась к крымчанам с просьбой сообщать о фактах призыва на срочную службу в российскую армию с территории аннексированного полуострова.

После аннексии Крыма российские власти проводят набор крымчан в ряды своей армии. Много массовых мероприятий на полуострове сопровождаются пропагандой службы в вооруженных силах России.

Крымчан призывают на службу в российскую армию вопреки международному законодательству и решению Генассамблеи ООН.