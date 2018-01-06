Посол Ирана в ООН заявил, что протесты в стране организованы из-за рубежа
Об этом он заявил во время заседания Совбеза ООН, созванного по инициативе США для обсуждения массовых протестов в Иране, пишет Reuters.
Иранский посол Голамалі Хошроу также заявил, что Соединенные Штаты злоупотребляют полномочиями постоянного члена Совета Безопасности, призывая к встрече для обсуждения протестов.
"К сожалению, несмотря на устойчивость некоторых ее членов, эта рада разрешила себе быть неправомерно вынужденной нынешней администрацией США провести совещание по вопросу, который выходит за рамки ее мандата", - сказал Хошроу.
В свою очередь, американский постпред при ООН Никки Хейли призвала членов Совета Безопасности поддержать "призыв иранского народа" и заявила, что США будут следить за действиями правительства Ирана.
"Если основополагающие принципы нашей Организации хоть что-то значат, мы не будем потакать этому преступлению, а будем решать эту ситуацию. Мы предупредили иранский режим, и будем следить за его действиями", - цитирует Хейли Интерфакс-Украина.
- В четверг, 28 декабря, в крупнейших иранских городах началась самая многочисленная за последние годы волна протестов против военно-политической, религиозной и экономической диктатуры режима Рухани. Уже есть погибшие в результате столкновений с полицией, власти страны также ограничили доступ к социальным сетям.
- Демонстрантов, большинство из которых составляет студенческая молодежь, больше всего возмущает критическое состояние экономики, вызванное, по их мнению, вмешательством Ирана в гражданскую войну в Сирии, где Рухани совместно с Россией и ливанской "Хизбаллой" поддерживает Башара аль-Асада.
- В своем новогоднем поздравлении Трамп назвал Исламскую республику Иран (ИРИ) государством-террористом №1 в мире.
- 3 января полиция Ирана заявила, что массовые протесты в стране подавлены.
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