Порошенко задекларировал проценты от своего банка: свыше 1 миллиона гривен

6 января, 2018, 09:09

Президент Петр Порошенко задекларировал доход в сумме 1 млн 29 тыс. 785 грн в виде процентов от вкладов в Международном инвестиционном банке, конечным бенефициаром которого является он сам

Согласно сообщению о существенных изменениях в Едином государственном реестре деклараций, Порошенко получил проценты по трем вкладам в банке в сумме 616,309 тыс. грн, 328,698 тыс. грн и 84,778 тыс. грн.

По итогам января-сентября 2017 года МИБ получил 78,364 млн грн чистой прибыли, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2016 года, пишет Интерфакс-Украина.

По данным НБУ на 1 января 2017 года, основным акционером МИБ является Петр Порошенко, который суммарно владеет 60% акций финучреждения.

Миноритарными совладельцами выступают бизнес-партнеры Порошенко - первый заместитель председателя фракции партии "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко (14,94%), первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский и глава ООО "Днепропетровский исследовательский завод "Энергоавтоматика", председатель наблюдательного совета Чао "Иста-Центр" Олег Зимин (оба - по 9,9008%).

Также акциями банка владеют сын президента Украины Алексей Порошенко (0,0061%), жена Гладковского - Юлия Гладковская (0,000001%) и Катерина и Сергей Ворушилины (2,5994% и 2,5984% соответственно).