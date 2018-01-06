Навальный поборется за свой допуск на выборы в конституционном суде России
Об этом рассказал представитель Навального и глава юридического отдела основанного им Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов, пишет Газета.ru.
По его словам, решение Верховного суда России от 6 января 2017 года будет обжаловано в президиуме ВС. Также команда Навального "обратится в Конституционный суд России", - сообщил юрист.
Жданов также заявил, что шансы Навального на участие в президентских выборах "фактически мизерны", но "теоретически" они у него есть.
Президиум Верховного суда и Конституционного суда, сообщил Жданов, может быстро рассмотреть жалобу и обязать Центризбирком допустить Навального к участию в президентской гонке.
"Но мы мало верим в такой исход", - подчеркнул представитель политика.
В субботу, 6 января, Верховный суд РФ отклонил жалобу Алексея Навального на отказ признать незаконным решение ЦИК о недопуске его к выборам.
"Апелляционная инстанция Верховного суда России отклонила нашу жалобу. Таким образом, решение вступило в силу, но мы будем обжаловать его в Европейском суде по правам человека", - сообщил Жданов.
Апелляция Навального рассматривалось в суде три дня, он подал жалобу 3 января.
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