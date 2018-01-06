Навальный поборется за свой допуск на выборы в конституционном суде России

6 января, 2018, 20:51

Один из лидеров российской оппозиции Алексей Навальный продолжит борьбу за отмену решения Центральной избирательной комиссии не регистрировать группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения Навального в президенты

Об этом рассказал представитель Навального и глава юридического отдела основанного им Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов, пишет Газета.ru.

По его словам, решение Верховного суда России от 6 января 2017 года будет обжаловано в президиуме ВС. Также команда Навального "обратится в Конституционный суд России", - сообщил юрист.

Жданов также заявил, что шансы Навального на участие в президентских выборах "фактически мизерны", но "теоретически" они у него есть.

Президиум Верховного суда и Конституционного суда, сообщил Жданов, может быстро рассмотреть жалобу и обязать Центризбирком допустить Навального к участию в президентской гонке.

"Но мы мало верим в такой исход", - подчеркнул представитель политика.

В субботу, 6 января, Верховный суд РФ отклонил жалобу Алексея Навального на отказ признать незаконным решение ЦИК о недопуске его к выборам.

"Апелляционная инстанция Верховного суда России отклонила нашу жалобу. Таким образом, решение вступило в силу, но мы будем обжаловать его в Европейском суде по правам человека", - сообщил Жданов.

Апелляция Навального рассматривалось в суде три дня, он подал жалобу 3 января.