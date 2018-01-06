NASA заинтересовалось необычайно теплой зимой в Украине

6 января, 2018, 22:37

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства Соединенных Штатов (NASA) опубликовало на своем сайте карту мира с зафиксированными температурными аномалиями

Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Как отмечается, в конце декабря и в начале января в некоторых частях мира наблюдается или слишком теплая погода или сильные морозы.

"Эта карта температурных аномалий базируется на данных из ультразвуковой спектроградиометрии изображения (MODIS) на космическом аппарате NASA Terra. Она показывает температуру поверхности земли (LST) с 26 декабря 2017 года до 2 января 2018 года, в сравнении с средним показателем 2001-2010 годов за такой же восьмидневный период", - говорится в сообщении.

Красный цвет обозначает области, которые были более жаркими, чем обычно; синий - холоднее, чем обычно. Белые зоны на карте - нормальная температура, а серые зоны - недостаточные данные, скорее всего, через избыточность облачного покрова. На карте показаны температуры поверхности земли, а не температуры воздуха.

Как отметили в NASA, большинство регионов Канады и США страдают от морозов сильнее, чем в предыдущие годы. Тем временем Восточная Европа (в т.ч. территория Украины), большая часть Азии и Ближнего Востока были аномально теплыми. В южном полушарии Антарктида, восточная Австралия, южная Африка и Африканский Рог были теплее, чем обычно, в то время как погода на Амазонке в Южной Америке, в африканской Сахаре и западной Австралии была прохладной.