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На севере Индии произошел сход лавин, есть погибшие

Из-за схода снежных лавин в индийском штате Джамму и Кашмир погибли 11 человек

Об этом со ссылкой на официальные источники сообщает в субботу, 6 декабря, газета Hindustan Times.

Инцидент произошел в северном округе Купвара в штате Джамму и Кашмир в пятницу вечером. Среди погибших есть дети.

Поисками людей под завалами занималась полиция, армия и местные жители. Двух человек удалось спасти.

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