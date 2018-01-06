На севере Индии произошел сход лавин, есть погибшие

6 января, 2018, 23:17

Из-за схода снежных лавин в индийском штате Джамму и Кашмир погибли 11 человек

Об этом со ссылкой на официальные источники сообщает в субботу, 6 декабря, газета Hindustan Times.

Инцидент произошел в северном округе Купвара в штате Джамму и Кашмир в пятницу вечером. Среди погибших есть дети.

Поисками людей под завалами занималась полиция, армия и местные жители. Двух человек удалось спасти.