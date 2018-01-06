На севере Индии произошел сход лавин, есть погибшие
6 января, 2018, 23:17
Из-за схода снежных лавин в индийском штате Джамму и Кашмир погибли 11 человек
Об этом со ссылкой на официальные источники сообщает в субботу, 6 декабря, газета Hindustan Times.
Инцидент произошел в северном округе Купвара в штате Джамму и Кашмир в пятницу вечером. Среди погибших есть дети.
Поисками людей под завалами занималась полиция, армия и местные жители. Двух человек удалось спасти.
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