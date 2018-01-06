На Рождество в Украине ожидают снежные лавины, туман и подъем воды в реках

6 января, 2018, 14:37

6-8 января на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской области объявляется значительная снеголавинная опасность 3 уровня

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

6 января в Украине, кроме крайнего запада, ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м; в Карпатах порывы ветра 15-20 м/сек.

6-8 января в связи с оттепелью на реках бассейнов Прута, Сирет ожидается изменение гидрологического режима с постепенными повышениями уровней воды на 0,2 - 0,7 м над уровнями.

"В связи с ожидаемым снижением температуры воздуха, начиная с 10 января на Верхнем Днепре, Десне, притоках Среднего Днепра и мелководьях Киевского водохранилища ожидается появление первичных ледовых образований в виде заберегов и шуги", - отметили синоптики.