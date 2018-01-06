На Рождество патриарх Филарет пожелал Украине победы над российским агрессором
Об этом он заявил в приветствии по случаю Рождества Христова, передает Эспрессо.TV.
"Мы желаем, чтобы Господь помог нам избавиться от всякого зла, помог нам одержать победу над агрессором", - отметил он.
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По словам руководителя украинского православия, Украина победит в этой войне, потому что "правда с нами".
"Потому что правда с нами. А раз правда с нами, то и Господь с нами. И поэтому мы верим, твердо верим в нашу победу. Другого быть не может. Не может быть еще и потому, что ложь никогда в мире не победила правду, потому что с правдой Бог", - отметил Филарет.
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- Напомним, 2017 Рождество христиан западного обряда, 25 декабря, впервые было объявлено в Украине выходным днем.
- По мнению главы Украинской греко-католической церкви, патриарха Святослава Шевчука, все христианские религиозные конфессии должны стремиться к совместному празднованию важных религиозных праздников.
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