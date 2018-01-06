На Рождество глава УГКЦ объяснил, как следует измениться "нуворишам" и политикам

6 января, 2018, 19:15

Глава Украинской греко-католической церкви патриарх Святослав (Шевчук) призвал самых богатых украинцев, а также представителей власти и политических кругов не использовать в своих личных целях нищенское состояние большинства граждан, а "становиться богатыми Богом"

Об этом говорится в рождественском послании руководителя греко-католиков, распространенном лепартамент информации УГКЦ.

"Нынешние "нувориши" в Украине преимущественно беднее – и духовно, и культурно – чем нищие. И эта духовная нищета, то есть удаленность сильных этого мира от Бога, нередко влечет за собой социальную несправедливость, гибельное использование власти, коррупцию и злоупотребление ресурсами, данными для общего блага", - отметил предстоятель УГКЦ.

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По его словам, в такой ситуации недостаточно, чтобы богачи "назначили часть крох со своего стола как определенную помощь убогим".

"Нужна перемена человеческого сердца, которое допустило бы к себе Ббожий свет и Божью благодать", - подчеркнул он.

Также Святослав обратился к тем, кто "считает себя спасителем бедных, а не несет Бога", и, как следствие, "предлагает пустые идеологии, которые только используют нищету человека с политической целью, а на самом деле неспособны их устранить".

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"При таких обстоятельствах бедные будут становиться еще беднее, а богатые дальше наживаться. Только тот, кто станет богат Богом, сможет преобразить собственную жизнь и способствовать построению справедливого общества, в центре которого будет стоять человек, а не прибыль; общее добро, а не эгоистические интересы отдельных групп или кланов", - заявил греко-католический предстоятель.