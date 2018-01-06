На Рождество глава УГКЦ объяснил, как следует измениться "нуворишам" и политикам
Об этом говорится в рождественском послании руководителя греко-католиков, распространенном лепартамент информации УГКЦ.
"Нынешние "нувориши" в Украине преимущественно беднее – и духовно, и культурно – чем нищие. И эта духовная нищета, то есть удаленность сильных этого мира от Бога, нередко влечет за собой социальную несправедливость, гибельное использование власти, коррупцию и злоупотребление ресурсами, данными для общего блага", - отметил предстоятель УГКЦ.
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По его словам, в такой ситуации недостаточно, чтобы богачи "назначили часть крох со своего стола как определенную помощь убогим".
"Нужна перемена человеческого сердца, которое допустило бы к себе Ббожий свет и Божью благодать", - подчеркнул он.
Также Святослав обратился к тем, кто "считает себя спасителем бедных, а не несет Бога", и, как следствие, "предлагает пустые идеологии, которые только используют нищету человека с политической целью, а на самом деле неспособны их устранить".
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"При таких обстоятельствах бедные будут становиться еще беднее, а богатые дальше наживаться. Только тот, кто станет богат Богом, сможет преобразить собственную жизнь и способствовать построению справедливого общества, в центре которого будет стоять человек, а не прибыль; общее добро, а не эгоистические интересы отдельных групп или кланов", - заявил греко-католический предстоятель.
- Как уже сообщалось, в своем рождественском поздравлении глава Украинской православной церкви Киевского патриархата, патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет выразил уверенность в том, что Господь непременно поможет украинцам победить российского агрессора.
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