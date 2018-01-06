На оккупированную территорию передали тела ликвидированных на Донбассе россиян и наемников

6 января, 2018, 16:39

В субботу, 6 декабря 2017 года, дни на КПВВ "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию передали останки погибших на Донбассе представителей российско-террористических войск

Об этом сообщает пресс-центра штаба АТО.

"На КПВВ "Станица Луганская" в рамках гуманитарного проекта Вооруженных сил Украины "Эвакуация-200" провели передачу останков погибших, предположительно, представителей незаконных вооруженных формирований. Они в сентябре прошлого года были найдены поисковой группой гражданско-военного сотрудничества вблизи города Счастье", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в результате тесного межведомственного сотрудничества Вооруженных сил Украины, Национальной полиции Украины и органов судебно-медицинской экспертизы были установлены личности погибших. После проведения необходимых следственных действий и ДНК-экспертизы были найдены родственники погибших, которые проживают на временно оккупированной территории Луганской области.

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"Мы будем проводить поисковые работы в рамках проекта "Эвакуация-200" по обнаружению останков погибших и передаче их после проведения экспертизы семьям", - отметил командир группы майор Олег Нещадим.

Во время получения тел присутствовали представители Всеукраинского союза ветеранов войны в Афганистане, которые сотрудничают в рамках проекта.