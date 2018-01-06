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На Черниговщине волчица напала на крестьян

В Коропском районе Черниговской области произошло ЧП: волчица напала на местных жителей

Животное уничтожили и собрали биологический материал для исследования на возможные заболевания.

Об этом сообщили в областной Госпродпотребслужбе.

После обращения пострадавших чиновники сообщили компетентные органы.

Кроме агрессивной волчицы, также уничтожили кота и собак, которые контактировали с ней.

"Все пострадавшие получают квалифицированную помощь врачей, проводится дезинфекция мест контакта волчицы с окружающей средой", - говорится в сообщении.

Также сотрудники государственной службы запланировали провести прививки собак и животных, которые в этом нуждаются.

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