На Черниговщине волчица напала на крестьян
6 января, 2018, 11:09
В Коропском районе Черниговской области произошло ЧП: волчица напала на местных жителей
Животное уничтожили и собрали биологический материал для исследования на возможные заболевания.
Об этом сообщили в областной Госпродпотребслужбе.
После обращения пострадавших чиновники сообщили компетентные органы.
Кроме агрессивной волчицы, также уничтожили кота и собак, которые контактировали с ней.
"Все пострадавшие получают квалифицированную помощь врачей, проводится дезинфекция мест контакта волчицы с окружающей средой", - говорится в сообщении.
Также сотрудники государственной службы запланировали провести прививки собак и животных, которые в этом нуждаются.
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