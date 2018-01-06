Любимый актер Путина оказался официально подтвержденным агентом КГБ в Соединенных Штатах

6 января, 2018, 20:39

Актор на встрече с Путиным фото: segodnya.ua

Народный актер СССР Донатанаса Баниониса в 1970 году был завербован Комитетом государственной безопасности (КГБ)

Он предоставлял Москве данные о литовцах, эмигрировавших в США, сообщает KGBveikla.lt - сайт Центра исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы.

По информации центра, Банионис работал в разведке под псевдонимом Брюнос.

Накануне посещения Соединенных Штатов в 1970 году он был проинструктирован в КГБ по сбору ценной для комитета информации.

"Агент установил контакты с некоторыми литовскими эмигрантами, которые интересовали КГБ. Он представил их характеристику. Это могло бы облегчить оперативную работу (слежение) во время посещения этими людьми Литвы", - говорится в рассекреченных документах.

В 1974 году, согласно документу КГБ, Банионис был исключен из агентурной сети, что, возможно, было связано с избранием его депутатом Верховного Совета СССР, отмечают в центре.