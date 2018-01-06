Любимый актер Путина оказался официально подтвержденным агентом КГБ в Соединенных Штатах
Он предоставлял Москве данные о литовцах, эмигрировавших в США, сообщает KGBveikla.lt - сайт Центра исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы.
По информации центра, Банионис работал в разведке под псевдонимом Брюнос.
Накануне посещения Соединенных Штатов в 1970 году он был проинструктирован в КГБ по сбору ценной для комитета информации.
"Агент установил контакты с некоторыми литовскими эмигрантами, которые интересовали КГБ. Он представил их характеристику. Это могло бы облегчить оперативную работу (слежение) во время посещения этими людьми Литвы", - говорится в рассекреченных документах.
В 1974 году, согласно документу КГБ, Банионис был исключен из агентурной сети, что, возможно, было связано с избранием его депутатом Верховного Совета СССР, отмечают в центре.
- Банионис умер в 2014 году в Вильнюсе, ему было 90 лет. Он снялся более чем в 70 кинофильмах и сыграл в театре около 100 ролей. Звание народного артиста СССР Банионису было присвоено в 1974 году. Банионис был награжден Национальной премией в области культуры и искусства Литвы, Большим командорским крестом ордена "За заслуги перед Литвой".
- В 1968 году Банионис сыграл в детективном фильме "Мертвый сезон", исполнив роль советского разведчика Константина Ладейникова, прототипом которого был знаменитый разведчик-нелегал периода холодной войны Конон Молодый.
- По одной из версий, Владимир Путин решил стать разведчиком после того как посмотрел "Мертвый сезон". Как рассказывал сам Банионис в интервью киевской газете "Бульвар", в 2001 году на встрече с Путиным тот лично подтвердил ему достоверность этой информации.
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