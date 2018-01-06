Хакеры вывели из строя сайт Одесского управления юстиции

6 января, 2018, 15:20

Неустановленные лица взломали сервер Главного территориального управления юстиции в Одесской области

Об этом в Facebook сообщил представитель "Украинского киберальянса" под ником Sean Brian Townsend.

По его словам, атака на сервер была осуществлена ​​через уязвимость под названием FileInclusion.

Как следствие, сотни гигабайт документов Минюста оказались в открытом доступе. Все диски от C до F были доступны для чтения и записи.

По мнению эксперта, не исключено, что за этим стоят российские хакеры.

"Закрывать уязвимость поздно. Все, что могло случиться - уже случилось. Сервер, а возможно и вся сеть управления юстиции в Одесской области полностью скомпрометирована неизвестными хакерами. Возможно дважды. Возможно российскими. Его нужно немедленно выключить и провести расследование. Сайт чинить бесполезно, я уверен, что это не единственная уязвимость. Единственное, что можно и нужно сделать - все выключить, забэкапить в оффлайне, отформатировать все компьютеры в сети и построить ее заново с нуля ", - отметил эксперт.

По состоянию на 15:45 субботы, 6 декабря 2017 года, сайт не работает.

В учреждении подтвердили, что их сервер временно не работает. Расследованием занимается СБУ и киберполиция.