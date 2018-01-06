6 января, 2018, 20:13

Глава немецкого концерна Adidas Каспер Рорштед призвал Запад к улучшению отношений с Россией и пересмотру экономических ограничений, введенных после начала войны с Украиной

Вместе с тем, он отметил, что не является полным сторонником политики Владимира Путина, о чем заявил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, выдержки из которого опубликованы в субботу, 6 декабря 2018 года.

"Тот, кто считает, что санкциями мы наказываем только Россию, ошибается. И на Западе это приводит к сокращению многих рабочих мест. Политики охотно замалчивают подобный эффект", - отметил руководитель компании.

Отвечая на вопрос, выступает ли он против санкций, Рорштед отметил:

"Я этого не говорил, я лишь призываю - мы должны найти решение напряженных отношений с Россией".

По его словам, нельзя на протяжении многих лет "противостоять друг другу".

Глава Adidas напомнил о призыве Путина к созданию, как выразился Рорштед, "свободного рынка от Португалии до Москвы".

"Не все, что делает президент Путин, должно нравиться, но в интересах Европы сблизиться с Россией", - считает он.

Вместе с тем, в этом интервью Рорштед, преимущественно остановившись на потерях ЕС от антироссийских санкций, не стал говорить о военном вторжении России на суверенную территорию Украины и тех огромных экономических потерях, которые несут украинцы, которые вот уже 5-ый год подряд вынуждены противостоять агрессии Кремля. Зато предприниматель в завершение разговора стал делать акцент на "культурной" близости России и Европы.

"Думаю, что в культурном отношении Россия намного ближе к Европе, чем другие", - сказал он.