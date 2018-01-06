Еще одного оскароносного продюсера обвинили в изнасилованиях

6 января, 2018, 21:57

Четыре женщины обвинили известного канадско-американского режиссера и сценариста Пола Хаггиса в сексуальных домогательствах и изнасиловании.

В конце прошлого года одна женщина подала против Хаггиса судебный иск, утверждая, что он изнасиловал ее, передает информагентство AP.

После этого еще три женщины, которые решили сохранить анонимность, выступили против 64-летнего режиссера с обвинениями. Инциденты, по их словам, происходили в разное время в период с 1996-го по 2015 год.

В частности, одна из пострадавших утверждает, что Хаггис больше 20 лет назад изнасиловал ее. Женщине тогда было 28 лет, она работала на съемочной площадке одного из телешоу, которое продюсировал Хаггис. Сценарист якобы попросил ее прийти к нему в офис, где склонил к нежелательной близости. Остальные женщины также заявили, что Хаггис добивался их.

Сам режиссер отрицает обвинения в свой адрес. Как заявила его адвокат Кристин Лепера, Хаггис "никого не насиловал". Что касается иска, поданного одной из женщин, то Хаггис заявил, что она занималась вымогательством, требуя с него 9 млн долларов. В связи с этим режиссер уже подал встречный иск.