Жених Ноздровской рассказал о версии ее убийства

5 января, 2018, 10:39

Родные убитой адвоката Ирины Ноздровской ждут результаты экспертиз и пока не склонны рассматривать какую-то из версий ее убийства как основную

Об этом рассказал бывший гражданский муж Ирины Виталий Сергеев, который сейчас помогает семье Ноздровской, передает ТСН.

"Подозрение падает на все и на всех. Четкой версии ни у меня, ни у близких нет. Даже не могу сказать прямо на Россошанского, так как подозреваю всех-всех-всех. Могу представить себе и убийство с целью ограбления, и маньяка. Все, что угодно, могло быть", - рассказал Виталий.

По словам мужчины, они с Ириной прожили вместе более полугода, но разошлись за большой занятости Ноздровской. Как рассказал Сергеев, убитая круглосуточно жила делом о ДТП, в котором погибла ее сестра. Виталий говорит, что отношения они сохранили теплые, и он надеялся, что они снова будут вместе. Когда стало известно о трагедии, он один из первых был на месте, где нашли тело убитой.

"Трасса идет на Дымер, перпендикулярно под трассой проходит река. С правой стороны в метрах 200 нашли Ирину, а в метрах 200 с другой стороны нашли элементы одежды. Кажется, что это все происходило у реки. Слышал, что кажется нож нашли. Касается ли это этого дела, я не знаю. Но нашли розовый чехол от ее телефона. А нашли ли сам телефон, не знаю", - рассказал Сергеев.

Сначала полиция подозревала в причастности к убийству и самого Виталия, его допрашивали в течение девяти часов, но у мужчины есть твердое алиби - в момент убийства Сергеев был дома. Об этом свидетельствуют записи с камер наблюдения, зафиксировавших время его входа и выхода из дома, также полиция осмотрела планшет и роутер в доме, где живет Виталий, и зафиксировали пользование ими в это время. То, что человек был дома, подтвердила и консьерж.

Сейчас к семье Ноздровской приставили государственную охрану, и даже ночью дома дежурит автоматчик. Впрочем, как говорит Сергеев, угроз семье на данный момент не поступает.

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Напомним, 1 января около 12:00 обнаженное тело правозащитницы Ноздровской нашли в реке у Демидова.

Ноздровская занималась делом расследования гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 в с. Демидов насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Росошанский. В мае 2017 года Росошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию.

Смерть правозащитницы Ноздровской расследуют как убийство.

2 января во Киеве на улице Владимирской под областным управлением полиции в Киевской области проходил митинг с требованием расследовать убийство Ноздровской. На митинг вышли около 500 человек.

Дочке и родителям Ноздровской предоставят государственную охрану.

Полиция не рассматривает версию самоубийства Ноздровской.

Следствие отрабатывает четыре основные версии убийства правозащитницы.

Дочь Ноздровской рассказала, кого подозревает в убийстве матери.

По просьбе родственников, следствие отправило тело Ноздровской на повторную экспертизу.