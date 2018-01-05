Задержанный в Киеве экс-"министр" крымских сепаратистов выманивал украинские паспорта у граждан

5 января, 2018, 13:24

Задержанный в Киеве "министр здравоохранения" оккупированного Крыма Петр Михальчевский по собственной схеме заставлял крымчан отдавать ему украинские паспорта

Об этом сообщает телеканал "Прямой".

Чиновник оккупационной власти придумал схему, по которой похищал у жителей Крыма украинские паспорта. Он обещал, что люди получат бесплатные медицинские полисы, но для этого необходимо обязательно получить российское гражданство и российский паспорт.

Михальчевский получил должность "министра здравоохранения" в оккупированном Крыму в 2014 году. Он был снят с должности уже через несколько месяцев в связи с тем, что он требовал от жителей полуострова деньги за медицинские услуги,